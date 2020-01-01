Получение знаний в школе — ответственный и трудоемкий процесс, требующий четкого понимания информации, представленной в учебнике. В 6 классе ученик становится более самостоятельным, но одновременно усложняется нагрузка по всем предметам, в том числе по русскому языку. На выполнение домашних заданий уходит значительно больше времени, чем раньше. Часто подростки с трудом запоминают многочисленные правила, а сдавать …